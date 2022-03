Viale Marconi, incredibile ingorgo di domenica mattina: “Un’ora per arrivare da Quartu a Cagliari”. Improvvisi lavori in corso intrappolano centinaia di auto di domenica mattina nel viale Marconi sempre più al centro delle polemiche: cagliaritani furiosi nella corsa ai market aperti dove le scorte scarseggiano. E’ stato il leit motiv di una insolita giornata uggiosa di inizio primavera a Cagliari, dove è andata in scena la rabbia di tanti cagliaritani. Saltate le passeggiate al Poetto, in molti si sono messi in macchina e stavolta, complice anche il senso unico e il cantiere aperto, hanno trovato il caos. “Dalle 10 alle 11,15 per arrivare a Cagliari”, raccontano diversi nostri lettori su Whatsapp. Viale Marconi resta il grande rebus irrisolto della circolazione nel Cagliaritano: condannati alle code e agli incidenti. L’ex assessore della giunta Floris Ettore Businco su Fb commenta così: “Volevano fare un figurone con il SENSO UNICO ed invece hanno creato una viabilità monster. Basta vedere la porcheria dell’uscita da Cagliari e la svolta a gomito su via Galvani. Fermata metro dopo 50 metri ed altra curva a gomito. Sono PERICOLOSI”.

