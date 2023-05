Viale Ciusa, la pioggia provoca una nuova maxi voragine nell'asfalto: in azione i vigili del fuoco

Viale Ciiusa, la pioggia provoca una nuova maxi voragine: in azione i vigili del fuoco. Il manto stradale cagliaritano in pezzi, intervento dei Vigili del Fuoco in corso dalle 15 circa

in viale Francesco Ciusa a Cagliari, causa di un dissesto e cedimento del manto stradale.

Sul posto una squadra di pronto intervento del comando di Cagliari dove gli operatori VVF hanno provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l’area,

al momento sono in corso verifiche tecniche , sul posto anche il Funzionario tecnico di guardia dei Vigili del Fuoco,

la Polizia Locale di Cagliari, tecnici per la manutenzione stradale e del comune di Cagliari.

Al momento parte della carreggiata è stata interdetta al transito dei veicoli.