Viaggio in canoa alla scoperta del fiume Tirso

Nasce sull’altopiano granitico di Buddusò e percorre 159 chilometri prima di tuffarsi nel mare del Golfo di Oristano , attraversando numerosi paesi e osservando tra il mormorio le vite dei loro abitanti: il Tirso è il fiume maggiore della Sardegna e per la mitezza delle sue acque e i suoi bellissimi paesaggi, è uno dei corsi d’acqua più indicati per i tour in canoa o kayak.

Il suo corso si può suddividere in tre parti, guardando la cartina: il primo tratto con l’acqua che scorre lungo notevoli pendenze incassata tra le rocce in un percorso compreso tra la sorgente e il rio Liscoi, che nasce in prossimità della città di Nuoro; la parte centrale con un declivio più dolce nella zona del lago Omodeo e alimentato dalle falde del Marghine e gli affluenti dal Gennargentu; infine la parte bassa del corso del fiume, la fertile area della pianura del Campidano , soggetta alle esondazioni.

“Mentre il Flumendosa presenta un’impetuosità più impegnativa, il Tirso è ottimo per la navigazione in canoa e kayak anche per i meno esperti e i principianti”, spiega Paolo Pischedda, presidente dell’associazione Kayak Fordongianus , organizzatrice da diversi anni della manifestazione “Canoando sul Tirso”, una giornata dedicata a percorsi in canoa, mountain bike e trekking lungo il corso d’acqua.

“Il Tirso in alcune parti è più o meno navigabile: la più interessante è quella che va dalla diga di Pranu Antoni in territorio Fordongianus fino al lago della diga di Santa Vittoria a Ollastra ”, afferma ancora Paolo Pischedda.

Pagaiando lungo le sponde, tra il profumo della menta selvatica e un silenzio che solo la natura sa interpretare, è possibile scoprire angoli di Sardegna selvaggi e ricchi di vegetazione.

La navigabilità dipende tuttavia dalle stagioni. “Un esempio è il lago Omodeo , molto bello, ma nel periodo estivo invaso da alghe verdi, che sporcano i kayak”, spiega ancora Paolo Pischedda, presidente dell’associazione Kayak Fordongianus . “Non è sicuramente piacevole finirci dentro, ma le piogge mitigano il fenomeno rendendolo nuovamente ottimale. Anche la parte della foce del fiume verso il Golfo è più suggestiva nel periodo invernale, sempre grazie alle piogge, che creano movimenti più interessanti per i canoisti. La parte della bassa valle del Tirso risulta piuttosto piatta e senza correnti, quindi poco divertente”.

Nonostante la mitezza dell’ultimo tratto del corso d’acqua possa apparire poco appetibile per i canoisti più avventurosi, per 36 anni ha fatto da cornice alla “Discesa ecologica del fiume Tirso”, la manifestazione curata dal Circolo nautico di Oristano dedicata a tutti gli amatori del kayak e delle imbarcazioni a remi.

Generalmente programmata per il mese di agosto, l’iniziativa prevedeva un percorso lungo 9 chilometri, che si snodava dal ponte del Rimedio fino alla foce sul Golfo, facendo vivere ai partecipanti le magiche atmosfere dei suggestivi contesti fluviali. La discesa si è poi arricchita negli anni grazie al sano agonismo del Trofeo Severino Ibba, la gara canoa dedicata ai giovani inserita nel calendario del Comitato regionale della Federazione Italiana Canoa Kayak.

Se alcuni tratti del fiume sono sgombri e quieti, altri invece non sono praticabili. “La zona di Osidda presenta un’invasione massiccia di alberi nelle acque del fiume, che intralciano il percorso”, afferma Paolo Pischedda. “Anche la gola di Sedilo risulta purtroppo chiusa”.

Situata nel territorio di Fordongianus, immediatamente dopo la confluenza con il rio Flumineddu, la diga di Pranu Antoni è il punto di partenza dell’itinerario che conduce al bacino della dighetta Santa Vittoria, tra Zerfaliu e Ollastra .

Sono 15 i chilometri che si possono percorrere a bordo del proprio kayak, accompagnati dal suono della pagaia che infrange l’acqua, i versi degli uccelli, come gli aironi e i germani reali, e il vento tra i piccoli papiri, le canne e gli alti alberi sulle rive.

Particolarmente interessanti per i navigatori più avventurosi le piccole rapide poco distanti dalla diga di Pranu Antoni, che offrono un po’ di divertimento e l’occasione di testare qualche manovra che farà ballare la canoa tra gli spruzzi. Continuando a scivolare sul fiume e passando all’ombra del grande Ponte Romano con le sue rapide, si arriva davanti al sito archeologico delle terme di Fordongianus , dove si potranno immergere le mani nell’acqua bollente tanto amata dagli antichi romani.

Il viaggio continua verso Villanova Truschedu, piccolo borgo ricco di storia nel quale ammirare il meraviglioso sito nuragico di Santa Barbara . Sorpassato il Nuraghe de su Stampu, affacciato sul fiume, si procede fino al bacino della diga di Santa Vittoria, nelle campagne di Ollastra , paese del Campidano famoso per l’antica Fiera di San Marco e il mirto sul colle San Martino. Lo sbarramento sul fiume fu progettato dalla Siemens nel 1926 e collaudato nel novembre del 1931. Ricco di macchia mediterranea, il bacino è un ottimo punto di arrivo, che darà la possibilità ai vogatori di godersi la pace della campagna dopo il lungo viaggio.

Invaso più importante della Sardegna con i suoi 30 chilometri quadrati, il lago Omodeo si è formato con lo sbarramento del fiume Tirso, prima con la diga Santa Chiara di Ula Tirso , progettata da Angelo Omodeo, mandata in seguito in pensione dalla moderna diga Eleonora d’Arborea, inaugurata nel 1997.

A bordo della propria canoa è possibile scoprire i luoghi più interessanti del lago, distribuiti tra gli undici comuni che lo circondano. Un esempio è la suggestiva villa del capocentrale della diga di Santa Chiara, che appare e scompare a seconda del livello dell’acqua.

Per costruire il grande invaso, venne sacrificato l’antico paesino di Zuri, ricostruito poi a monte così come l’antica chiesetta romanica di San Pietro . A poca distanza dal piccolo centro, le acque sommersero, inoltre, una foresta tropicale fossile, a guardia del territorio da ben 20 milioni di anni.

Oltre ai siti archeologici che si affacciano sulle sponde, come i nuraghi Urasala, Pitzinnu e S’Aspru, il villaggio pre-nuragico Serra Linta, le domus de janas a Sedilo , il lago Omodeo, inserito nell’elenco dei siti di interesse comunitario, saprà stupire con la pace dei suoi panorami naturalistici.

Viaggiando a pelo d’acqua, si potrà essere cullati dalla brezza che stormisce attraverso i cespugli profumati della macchia mediterranea e le chiome di numerose specie di alberi, come il pioppo bianco, il salice fragile e il frassino. Ad accompagnare l’imbarcazione lungo il percorso uccelli come il falco pellegrino e la ghiandaia, e le testuggini palustri.

Pagaiare sul fiume è senz’altro un’esperienza indimenticabile: i suoni naturali, il rumore delle piccole onde che si scontrano sull’imbarcazione, l’acqua gelata sulle mani e sul viso, lasciano sensazioni magiche, che fanno scordare la fatica della voga.

Tuttavia, come tutti i percorsi fluviali, anche il Tirso nasconde qualche insidia, come rocce che spuntano dal pelo dell’acqua, tronchi sul percorso, alberi caduti e rapide insidiose. È bene quindi affidarsi a esperti che sapranno guidare i navigatori lungo le sue acque.

“Quando si va in canoa sul fiume bisogna ricordarsi una cosa: non esiste l’orologio e la fretta”, conclude Paolo Pischedda, presidente dell’associazione Kayak Fordongianus . “Quando si è in acqua il tempo non esiste più e ci si deve godere il momento”.

Venerdì, 18 agosto 2023