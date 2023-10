Viaggio alla scoperta delle preziose chiese del Romanico sardo

Santa Giusta

Itinerario in compagnia di Antonello Figus, presidente della Fondazione

Fede, bellezza architettonica e paesaggistica. C’è tutto questo nelle 150 chiese romaniche della Sardegna. Un patrimonio tra i più rappresentativi dell’intero territorio regionale che comincia ad arrivare al grande pubblico anche grazie al prezioso lavoro della Fondazione Sardegna Isola del Romanico e al suo programma di informazione e valorizzazione. Un programma che consente già di tracciare un vero e proprio itinerario. Un percorso verso le chiese dallo stile architettonico inconfondibile, solido e massiccio, con una guida d’eccezione, il presidente della Fondazione, Antonello Figus.

Prima tappa verso la conoscenza del Romanico in Sardegna è il contesto storico: nell’Isola la diffusione dell’architettura romanica si diffuse in maniera lenta e graduale, principalmente nell’edilizia religiosa e con l’epoca giudicale, nei secoli IX e XV.

La Sardegna può essere rappresentata come un catalogo di molteplici stili architettonici, che rispecchiano gli influssi e le maestranze arrivate in Sardegna grazie alle alleanze dei diversi Giudici (dei quattro regni di Cagliari, Arborea, Torres e Gallura) con le altre realtà italiane ed europee: “Al Sud erano più presenti i pisani e i monaci vittorini che hanno spesso caratterizzato le loro costruzioni con due absidi e due navate”, spiega Figus. “Nel giudicato di Arborea erano più presenti i pisani, presenza testimoniata dalla Basilica di Santa Giusta costruita con questo stile. Al Nord erano presenti i genovesi, ricordiamo Castel Genovese, ora Castelsardo. Questa varietà di stili, arricchiti ancora di più dagli organi monastici arrivati un po’ tutti in Sardegna: dai benedettini, ai cassinesi, ai vallombrosani, ai camaldolesi. Ognuno arrivava con la sua tipologia costruttiva. Quindi abbiamo una grande ricchezza, una grande varietà di modelli, sempre con i capisaldi romanici, ma si differenziano sulla base delle maestranze che li hanno realizzati”.

“L’altra varietà bellissima è rappresentata dai colori delle chiese romaniche sarde”, prosegue Antonello Figus. “La Sardegna è una terra molto ricca di varietà lapidea, per cui troviamo chiese che danno sul rosso, altre sul nero, sul bianco, sul dorato. E quindi una varietà anche cromatica, oltre che architettonica”.

“Le chiese rurali, invece, offrono straordinari paesaggi, in quanto sono solitamente costruite in punti elevati”, prosegue Figus. “L’itinerario non è solo architettonico, ma soprattutto di fede, perché si mantengono le venerazioni dei Santi più antichi. Ma anche storico perché attraverso le chiese romaniche si legge la storia giudicale della Sardegna, perché erano i giudici che spesso commissionavano le chiese. Ed è un itinerario paesaggistico, un modo nuovo di scoprire e vedere la Sardegna, più incentrato su un turismo culturale conosciuto in tutta Europa, per cui più facile da trasmettere e da promuovere”.

Quello Romanico, anche in Sardegna come nel resto d’Europa, è il bene architettonico più presente e conosciuto: il più rappresentativo di tutto il territorio, da Porto Torres, a Pula, passando per l’Oristanese e il Nuorese. Nei centri abitati, dove le chiese romaniche sono spesso quelle parrocchiali, sempre aperte, ma anche quelle delle campagne, visibili dall’esterno e fruibili in occasioni particolari.

Conduce ancora alla scoperta della ricchezza isolana il presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico, Antonello Figus.

A cominciare da Santa Giusta, dove la Fondazione sta aprendo un centro di documentazione, tappa importante per la scoperta di tanti tesori storici e architettonici presenti nell’isola.

È tra le più conosciute in tutta la Sardegna e non solo, svetta maestosa all’ingresso del centro abitato per chi arriva da Oristano. La basilica di Santa Giusta si trova su un poggio, al termine di un’alta scalinata, visibile dalla strada provinciale 56, che attraversa il paese.

Dalla seconda metà dell’XI secolo è stata la Cattedrale della diocesi di Santa Giusta, fino alla soppressione nel XVI secolo. Nonostante questo non esiste nessun documento che attesti con esattezza la data della sua costruzione, dedotta dagli studiosi sulla base di altri indizi tra 1135 e 1145.

La forme della basilica di Santa Giusta sono riconducibili alle maestranze romaniche-pisane. La basilica conserva ancora il suo fascino originario: l’austero interno presenta tre navate, con sette colonne per parte; quella centrale ha una copertura lignea e quelle minori una copertura a crociera.

La sua particolarità è data anche dalla presenza di una cripta sottostante, tutta in muratura: un unicum, questo, nel panorama del Romanico sardo. Di forma rettangolare, conta quattro navatelle, con volta a crociera, divise da colonne nane in marmo. All’interno sono presenti tre altari, uno dei quali conserva le reliquie delle sante cui la basilica è intitolata: le sante Giusta, Giustina ed Enedina.

Dal colle della basilica è possibile volgere lo sguardo verso lo stagno del paese, per estensione il terzo in Sardegna. Qui in estate si svolge la Regata de is fassonis, con protagoniste le imbarcazioni di origine preistorica realizzate con il giunco palustre. Immancabili le degustazioni di pesce arrosto, pescato nello stesso stagno.