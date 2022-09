Oristano

Denunce da Terralba e Curcuris: “Non si può andare avanti così”

Ancora disagi per i pendolari che raggiungono Oristano per studio o lavoro, che lamentano “disservizi dei pullman Arst” legati in particolare al sovraffollamento nei mezzi e ai conseguenti ritardi.

“Oggi dopo una mattina di lavoro alle 13.15 mi sono recata in via Cagliari per prendere il pullman extra- urbano che mi avrebbe portata a Terralba”, denuncia una giovane. “Alle 13.30 ne è passato uno che aveva solo i posti occupati e l’autista – senza fermarsi – con un cenno ci ha fatto capire che stava arrivando il prossimo”.

“Alle 13.40 è arrivato il secondo pullman, ma anche questo era stracarico e non si è fermato. L’autista anche questa volta ha fatto cenno al successivo”.

“Solo alle 14.15 è arrivato un terzo pullman che finalmente si è fermato”, denuncia ancora la pendolare. “Abbiamo atteso un’ora per poter salire sul mezzo e tra l’altro sotto l’acquazzone e senza neanche una panchina da potersi sedere”.

Anche la tratta che collega Oristano con Curcuris ha registrato problemi.

“I nostri ragazzi che frequentano le scuole superiori viaggiano subendo dei disagi e soprattutto non in sicurezza”, denuncia una mamma, mostrando una foto scattata dentro l’autobus delle 13.40.

“È strapieno e oggi è partito anche con 10 minuti di ritardo perché l’autista aspettava che qualche ragazzo scendesse, su sua richiesta”

“Come linea di rientro in paese c’è questa o quella delle 14:30”, continua, “con la quale i ragazzi arriverebbero a casa molto tardi, tra le 15:45 e le 15:50”.

“Oggi questo autobus alle 14.35 era fermo a Villaurbana per aspettarne un secondo, in modo da dividere i ragazzi”.

“Non è possibile continuare cosi”, lamenta la mamma, “abbiamo bisogno di linee in più. I nostri ragazzi devono viaggiare in sicurezza e serenità”.

Nei gironi scorsi sono stati i fruitori degli autobus urbani a lamentare affollamento, corse saltate e ritardi nelle linee cittadine, in particolare la 1 e la 2.

