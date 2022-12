“Una importante boccata d’ossigeno per il nostro Comune”, spiega Ignazio Peis, sindaco del piccolo centro della Marmilla dal 2020, “grazie a questi finanziamenti regionali potremo ultimare i nostri impianti sportivi. Con 300mila euro realizzeremo la pavimentazione del campo indoor di calcetto e costruiremo un campo da padel e uno da tennis. Strutture che sorgeranno a ridosso de vecchio municipio, inutilizzato da quando non abbiamo più la squadra di calcio. Con altri 300mila euro, sempre di fondi Ras, sistemeremo la strada che collega Gonnosnò alla frazione di Figu e a Curcuris. Una strada importante altamente trafficata”.

Quasi un milione di euro per il Comune di Gonnosnò da parte della Regione e del Gal Marmilla. Importanti risorse finanziarie che permetteranno all’amministrazione comunale guidata da Ignazio Peis di completare opere pubbliche, avviare importanti progetti culturali e paesaggistici e ultimare la messa in sicurezza del Rio Figu.

Le strutture di piazza Matteotti

Il pozzo sacro di San Salvatore

Ignazio Peis

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail