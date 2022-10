Siamaggiore

Bilancio positivo per la prima adesione all’iniziativa “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente

Due bidoni pieni di vetro, quindici bustoni di plastica e nove di secco. È quanto hanno raccolto i diciotto volontari a Siamaggiore, che per la prima volta ha preso parte all’iniziativa “Puliamo il mondo”, promossa da Legambiente.

“Stati ripuliti tutti i siti di interesse sociale, sportivo e culturale del paese”, spiega il sindaco Davide Dessì, soddisfatto del risultato.

Dal Comune di Siamaggiore l’iniziativa è stata presentata come “un’importante occasione per dare continuità ai progetti intrapresi dall’Amministrazione Comunale nel campo dell’educazione ambientale e una occasione per dare maggiore visibilità all’impegno profuso dall’Amministrazione sui temi della salvaguardia del proprio territorio; non solo per il recupero ambientale di strade e aree verdi, ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra cittadini, istituzioni locali e associazioni ambientaliste, tutti uniti per testimoniare il proprio rispetto per il territorio”.

Sabato, 1° ottobre 2022

