Via Sant’Ignazio Da Laconi e viale Buocammino: le modifiche alla circolazione fanno strage di multe tra gli studenti. La nuova rivoluzione del traffico targata Truzzu, lavori dappertutto. Da oggi e sino al 14 aprile 2023, nella via Sant’Ignazio Da Laconi è istituito il senso unico di circolazione dalla via Don Bosco a via Fra Nicola Da Gesturi, con senso di percorrenza dalla via Don Bosco verso la via Fra Nicola Da Gesturi.