Via Roma ko, i commercianti di Cagliari tremano: "Lavori fermi in piena estate? Un disastro"

Stop ai lavori in via Roma a Cagliari, la doccia fredda la aziona la soprintendenza contro il Comune e il sindaco Truzzu ma ad essere colpiti dal getto sono residenti e commercianti. Con l’estate appena iniziata, regnano polvere e silenzio tra la corsia dei bus e i portici. Gru e ruspe ferme, si muove solo il malcontento. Tra quanto sarà realmente pronto e approvato dagli esperti il nuovo progetto della strada? Una data certa, sicura, cerchiata sul calendario non c’è. Rosario Palmeri è tra i più critici: “Nel 2002 avevano rifatto in parte il ciottolato, si erano già visti dei reperti. Ora perchè hanno bloccato tutto di nuovo? Stanno creando disagi a commercianti, cittadini e ci stanno facendo fare figuracce assurde con i turisti che già affollano la città”, afferma Palmeri. “Il Comune trovi rapidamente un accordo con gli studiosi e riprenda in fretta i lavori”.

Somiglia davvero ad una preghiera, più che ad un attacco, l’analisi di Marco Milia: Prego il Comune che faccia in fretta perché ci sono attività commerciali da cui dipendono famiglie. Via Roma deve essere tutta nuova, mi scandalizza anche il fatto che qualche collega ristoratore abbia notato i resti antichi e abbia pubblicato le foto. Ripartite con il cantiere quanto prima, vogliamo lavorare in piena serenità”.