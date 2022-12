Via Porcell resta chiusa ma cambiano i sensi di marcia - Sardegna

Tempi di riconsegna di via Porcell ancora incerti dopo il pericolo crollo del muro del Dipartimento di scienze a causa delle radici di un ficus che spingono sulla recinzione. E scatta l'ordinanza per assicurare il collegamento tra Stampace e Castello: la soluzione è l'inversione di marcia in via Anfiteatro, per salire in viale Buoncammino. Ma per il Comune - come è stato spiegato questa mattina in conferenza stampa - si tratta di una disposizione provvisoria in attesa dei lavori di messa in sicurezza da parte dell'Università.

Confermata, quindi, l'istituzione del divieto di circolazione (transito veicolare e sosta) nella via Porcell, nel tratto dall'intersezione con la via Ospedale sino all'inizio dell'area di sosta riservata ai residenti. Consentita la svolta a destra dalla via Fiume alla via Porcell, esclusivamente per l'accesso all'area di sosta riservata ai residenti. Scatta quindi l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati nella via Anfiteatro, nel tratto da viale Luigi Giussani sino all'intersezione con la via Ospedale, ad eccezione dell'area di sosta adiacente il Palazzo delle Scienze. E soprattutto parte l'istituzione dell'inversione del senso di circolazione nella via Anfiteatro, nel tratto dalla via Ospedale sino all'intersezione con la via Fra Nicola da Gesturi, direzione viale Buon Cammino.

Fonte: Ansa Sardegna