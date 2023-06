Via l’ombrello, è tempo di ombrellone: arriva il gran caldo, con temperature poco sotto i 40°

Oristano

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni

Oggi sarà l’ultimo giorno meteo incerto, prima del gran caldo, atteso in particolare per la prossima settimana. Il meteorologo di Sardegna Clima Aps Dario Secci parla di una giornata con “residua instabilità” e prevede “molto caldo da lunedì sulle zone interne”.

Sarà proprio la Sardegna a inaugurare, nella prima parte della settimana, il periodo di caldo. Il sito 3B Meteo annuncia “nella prima parte della settimana avremo la progressiva risalita del promontorio africano che dall’Algeria si spingerà in direzione nordest conquistando dapprima la Sardegna e poi successivamente entro mercoledì il resto della Penisola in particolare le regioni centrali e meridionali”.

Si registrerà, dunque, un consistente aumento delle temperature. La massime già da martedì potranno toccare i 38°C, poco sotto i 40°C.

Il fine settimana non sarà caratterizzato da caldo intenso, ma potrebbe regalare piacevoli giornate da spiaggia. Le previsioni d Arpas Sardegna annunciano per domani “cielo sereno o poco nuvoloso”, con temperature “minime stazionarie e massime in lieve aumento”.

Il termometro nell’Oristanese varierà da 17°C gradi di minima a 28°C di massima.

I venti soffieranno deboli a regime di brezza e i mari saranno poco mossi.

Domenica il cielo sarà ancora sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi e locali passaggi di nubi alte. Le temperature saranno stazionarie nei valori minimi, mentre aumenteranno lievemente nei valori massimi. I venti soffieranno generalmente deboli a regime di brezza con componente sud-orientale. I mari saranno poco mossi con moto ondoso in aumento.

Venerdì, 16 giugno 2023