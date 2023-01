Via libera della Prefettura ai carnevali di Santu Lussurgiu, Samugheo e Marrubiu

Oristano Oggi importante passaggio con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Fabrizio Stelo, si è riunito nella mattinata odierna in Prefettura per l’esame delle misure di sicurezza da adottare in occasione di Sa Carrela ‘e Nanti, A Maimone e Su Marrulleri, tre grandi eventi del carnevale in programma nella prossime settimane. È pronto il dispositivo per garantire il massimo profilo di sicurezza a Santu Lussurgiu in vista del grande ritorno de Sa Carrela ‘e Nanti nelle tre giornate di domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 febbraio, con l’esibizione dei cavalieri nelle spericolate pariglie nella via Roma del centro del Montiferru e le varie manifestazioni di contorno. In Prefettura sono state messe a punto le misure necessarie per assicurare che l’evento si svolga in una cornice di sicurezza, sia con riguardo agli aspetti di safety per la salvaguardia dell’incolumità delle persone, che per quanto attiene più strettamente i profili di security. Le misure di vigilanza e sicurezza decise oggi saranno poi “messe a punto” sul piano operativo in un tavolo tecnico in Questura. Hanno partecipato il sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi, i rappresentanti della polizia locale e il presidente dell’Associazione Cavalieri di Santu Lussurgiu. Il prefetto Stelo ha augurato un “buon lavoro a tutti coloro che sono chiamati a collaborare nell’organizzazione della manifestazione, perché sia una grande festa nel rispetto della tradizione e all’insegna del divertimento, ma sempre con grande attenzione alla sicurezza di tutti”.

Foto Ufficio Stampa Prefettura di Oristano

In mattinata si è parlato anche di A Maimone, che tornerà domenica 5 febbraio a Samugheo. Al tavolo c’erano anche il sindaco Basilio Patta, insieme al comandante della polizia locale del comune di Samugheo. Nel corso dell’incontro si è parlato in particolare della sicurezza degli spettatori lungo il percorso in cui sfileranno i gruppi delle maschere tradizionali. L’attenzione si è focalizzata anche sulla viabilità, al fine di garantire la sicurezza nella circolazione stradale sia prima sia al termine della manifestazione. La cornice delle misure di security e safety definita sarà quindi attuata dal Questore e dal sindaco di Samugheo per i dettagli tecnici di rispettiva competenza. Al termine della riunione il prefetto ha evidenziato “l’importante gioco di squadra per una festa gioiosa non solo di Samugheo, ma anche dei tanti spettatori attesi e sia una grande occasione per la promozione e valorizzazione del territorio”.

Foto Ufficio Stampa Prefettura di Oristano

Spazio anche alle misure di sicurezza previste nelle giornate di Su Marrulleri, a Marrubiu. Le grandi sfilate sono in programma domenica 19 febbraio e domenica 26. Erano presenti il sindaco Luca Corrias e i rappresentanti della Asl di Oristano e della centrale operativa 118 e il rappresentante della polizia locale dell’Unione dei Comuni del Terralbese. È stato illustrato il programma dell’evento e sono stati quindi discussi gli aspetti di maggior rilevanza nell’ambito del dispositivo di sicurezza da attuare nei luoghi di svolgimento della manifestazione e in altre zone del centro di Marrubiu, a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica durante l’evento e a garanzia dell’ordinato afflusso e deflusso degli spettatori. I dettagli tecnici saranno affrontati più compiutamente in sede di Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Al termine della riunione il prefetto ha ringraziato “tutti per la collaborazione e il grande impegno affinché la manifestazione sia una vera festa e un sano divertimento, in una cornice di massima sicurezza”. Alle tre riunioni hanno partecipato anche i vertici provinciali delle forze di polizia, il comandante provinciale dei dei vigili del fuoco, il comandante della polizia stradale.

Foto Ufficio Stampa Prefettura di Oristano

Fonte: Link Oristano