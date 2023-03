Via libera da Roma alla nuova rete del metano nell’area industriale di Oristano

“Se non ci saranno intoppi”, ha spiegato il direttore generale del Cipor, Marcello Siddu, “entro due mesi dovremmo riuscire a pubblicare la gara d’appalto. L’inizio dei lavori potrebbe essere a giugno. Se tutto andrà bene potrebbero essere conclusi tra la fine dell’anno e l’inizio del 2024”.

Il Cipor dovrà ora attendere la chiusura della conferenza di servizi per completare l’iter con il rilascio della concessione edilizia. Seguiranno poi l’approvazione del progetto esecutivo e la gara d’appalto per i lavori. Le opere sono finanziate con 3,5 milioni di euro arrivati dall’Assessorato regionale dell’Industria.

Nei giorni scorsi si è chiusa positivamente, con un decreto ministeriale, la valutazione di impatto ambientale sul progetto presentato dal Consorzio Industriale Provinciale Oristanese. Tra i pareri favorevoli, sono stati acquisiti anche quelli della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via e Vas e del Ministero della Cultura.

Il progetto del Consorzio Oristanese potrebbe andare in appalto in pochi mesi. Collegamenti con le reti urbane?

La rete di distribuzione del metano si estenderà per circa 22 chilometri. Sarà alimentata dal deposito Higas, aperto nell’area del porto di Oristano a maggio del 2021. Restano invece ancora in stand-by gli altri due depositi – autorizzati ma non ancora realizzati – di Ivi Petrolifera ed Edison.

“La rete sarà predisposta per allacciarsi non solo al deposito di Higas”, ha aggiunto Siddu, “ma anche agli altri due autorizzati. In realtà i punti di alimentazione potrebbero essere addirittura quattro, se si dovesse realizzare la rete di trasposto di Snam”.

Il metano potrà servire tutte le aziende, gli uffici pubblici e le scuole insediati nella zona industriale. “Non solo”, ha aggiunto il direttore generale del Cipor: “l’infrastruttura potrà allacciarsi alle reti per le utenze cittadine di Oristano e Santa Giusta. Questa sarà però una valutazione che dovranno fare i rispettivi gestori, che valuteranno se per loro sarà funzionale e conveniente”.

Venerdì, 10 marzo 2023