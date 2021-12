Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La finalità complessiva, ha concluso Lampis, è quella di creare le migliori condizioni per la “ripartenza” delle comunità colpite da gravi calamità naturali, con misure riguardanti sia la sfera pubblica (riduzione e contenimento del rischio idro-geologico, ripristino del patrimonio boschivo) che privata (contributi per i danni subiti dalle attività produttive e dalle colture agronomiche, recupero delle recinzioni e dei muretti a secco, sostegno per i danni subiti da immobili adibiti ad abitazione principale).

Il volume complessivo di risorse disponibili, superiore ai 26 milioni, ha precisato l’assessore, non esaurisce l’impegno della Regione, perché a queste vanno aggiunte quelle inserite nella c.d. legge “Omnibus” e in altri provvedimenti specifici.

L’intervento, come ha spiegato nella sua relazione l’assessore dell’Ambiente Gianni Lampis, è ripartito in tre recenti delibere adottate dalla Giunta e conclude un accurato lavoro di verifica iniziato subito dopo gli eventi al quale hanno collaborato le competenti strutture dell’assessorato, la protezione civile, agenzie ed enti regionali, amministrazioni locali e categorie.

Fonte: Link Oristano

