Via libera alle auto sulla nuova rotonda tra Cabras, Torre Grande e il Sinis

È stata inaugurata questa mattina – dopo due settimane di lavori – la rotatoria provvisoria nell’incrocio tra Cabras e Torre Grande, all’intersezione delle strade provinciali SP1 – SP6 – SP94. Il cantiere era stato aperto lunedì 14 giugno e stamane la rotonda è stata aperta al traffico dei veicoli.

Hanno tagliato il nastro il sindaco di Cabras Andrea Abis e il prefetto Fabrizio Stelo. Al termine della cerimonia c’è stata la benedizione del parroco di Cabras, don Giuseppe Sanna.

“Finalmente, dopo tanti anni di risorse ferme e di incidenti talvolta gravi, questa intersezione stradale è stata messa in sicurezza e consentirà di avere il traffico verso le coste meglio regolato”, ha commentato Andrea Abis. “Sono soddisfatto di questo primo passo, in particolar modo per i tempi record di realizzazione dell’opera, che è avvenuta in soli 15 giorni, placando di fatto tutte le polemiche strumentali create nell’ultimo periodo”.

“Questa è la dimostrazione palese che quando si fa sistema e i progetti sono ben studiati è possibile realizzare le opere pubbliche in tempi non biblici”, ha proseguito il sindaco di Cabras. “Ringrazio chi ci ha dato fiducia assegnando il finanziamento allora in mano all’Anas, i progettisti, l’ufficio tecnico, la ditta e tutti i lavoratori che hanno reso concreto questo risultato.

“È un importante traguardo per mettere subito maggiormente in sicurezza questo incrocio pericoloso”, ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità, Enrico Giordano. “Continuiamo a lavorare assiduamente al progetto che porterà alla realizzazione dell’incrocio definitivo, della pista ciclabile di collegamento tra Cabras e Torre Grande e di una seconda rotonda all’incrocio nei pressi di San Salvatore di Sinis. Sarà inoltre progettata la pista ciclabile che collegherà Cabras a San Giovanni di Sinis. Con questi lavori”, ha concluso Giordano, “abbiamo richiesto e ottenuto anche il livellamento dei pericolosi dossi che erano presenti sul ponte del canale Scolmatore e la ribitumazione dell’ultimo tratto della via Tharros”.

Hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione anche il vicequestore vicario Fortunato Marazzita, il colonnello dei carabinieri Erasmo Fontana, il comandante della Capitaneria di porto Matteo Gragnani, la commissaria capo della Forestale Tiziana Pinna, il maresciallo della stazione dei carabinieri di Cabras Raffaele Palmese, la comandante della polizia locale di Cabras Barbara Poddi e il comandante del corpo barracellare Fabrizio Lochi.