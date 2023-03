Via libera alla rotonda che metterà in sicurezza l’incrocio tra le Statali, teatro di incidenti mortali

Villacidro

Stamane la presentazione

La rotatoria di S’acqua Cotta, tra le Statali 196 e 293, sarà presto realtà e ridurrà la pericolosità della strada e dell’incrocio già teatro di numerosi incidenti anche mortali. Nella sala consiliare di Villacidro si è tenuta la presentazione del progetto esecutivo dei lavori della rotonda ed è stata approvata dalla Giunta comunale di Villacidro la delibera che dà il via ai lavori: sarà realizzata in 9 mesi e costerà circa 704.000 euro.

Erano presenti alla cerimonia ufficiale accanto al sindaco di Villacidro, Federico Sollai, i primi cittadini Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga, Villasor, Vallermosa, Samassi e Serramanna e i rappresentanti istituzionali del territorio.

La rotatoria – con una configurazione a raso, regolata da precedenza – diventerà uno dei punti focali della viabilità di una zona particolarmente trafficata. Lo dimostrano le statistiche: tra le 7 e le 8 del mattino e tra le 17 e le 18 nell’area transitano il numero maggiore di veicoli. Il flusso medio nei giorni feriali lungo la Statale 196 è pari a 3.258 veicoli al giorno e sulla Statale 293 è pari a 2.293 veicoli al giorno, una conferma questa di quanto sia fondamentale la presenza della nuova rotatoria per ridurre le velocità, evitare il traffico e gli incidenti. Soddisfazione è stata espressa dai sindaci e dai rappresentanti istituzionali del territorio.

“Finalmente”, ha sottolineato il sindaco di Villacidro, Federico Sollai, “dopo oltre 15 anni di sollecitazioni e di azioni da parte dei sindaci del territorio e delle famiglie che hanno dovuto subire il lutto per la perdita di numerose vite umane, viene raggiunto un grande risultato che permetterà, una volta terminata, di ridurre drasticamente il numero di incidenti nell’incrocio de s’Acqua Cotta e salvare soprattutto delle vite umane. Per tutti noi questo è un grande giorno”.

“Questo risultato”, ha aggiunto Sollai, “è frutto di un lavoro intenso e coordinato tra l’amministrazione e il servizio Ufficio Lavori Pubblici di Villacidro con la struttura tecnica e dirigenziale di Anas, con la quale in quest’ultimo anno è stata intrapresa una intesa attività di collaborazione e confronto che ha permesso di concludere l’iter progettuale e autorizzativo per consentire l’inizio dei lavori. Devo ringraziare i sindaci passati e quelli attuali per la costante attenzione che hanno posto e che ha permesso di raggiungere questo risultato. Ringrazio inoltre il deputato Gianni Lampis che poco prima della fine dell’anno ha interrogato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla questione, attivando una sollecitazione importante che ha acceler