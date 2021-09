Via libera al piano di ricomposizione fondiaria nell’agro di Uras: interessati 470 ettari

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione del piano”, commenta l’assessora regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia, “il via libera consentirà di completare l’azione di ricomposizione fondiaria nell’agro di Uras, come prevede il Piano Regionale di Bonifica, finanziato nell’ambito del Completamento dei Riordini fondiari del III° Distretto di Terralba zona Mogoro, del III° Distretto di Terralba zona Uras, di Zeddiani e di San Vero Milis. Dei quattro riordini fondiari previsti, quelli di Zeddiani e Mogoro sono già stati ultimati, mentre il riordino fondiario di San Vero Milis è in fase di ultimazione”.

Gabriella Murgia

“Con l’approvazione del piano”, conclude l’assessora Murgia, “si attiva la fase dei trasferimenti di proprietà e dei diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali imposte nel piano stesso, e determina i trasferimenti, costituendo titolo per l’apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti, consentendo la realizzazione di aziende accorpate in grado di assicurare una migliore competitività nel settore agricolo”.

Fonte: Link Oristano

