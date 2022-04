La decisione sulle mascherine doveva arrivare domani, 20 aprile, dopo le prime tre settimane dalla fine dello stato di emergenza, ma la positività al Covid del premier Mario Draghi farà probabilmente slittare il consiglio dei ministri che dovrà affrontare la questione. Ma la decisione dovrebbe comunque essere presa in settimana. “Credo che la direzione sia quella che si passi a una raccomandazione perché sono convinto che in questi due anni gli italiani abbiano preso una consapevolezza diversa, come per le mascherine all’aperto, e vedo cittadini che le indossano ancora”, aveva detto qualche giorno fa Costa. Affidarsi al senso di responsabilità di ognuno dunque, valutando di tenere invece l’obbligo sui mezzi di trasporto.

Obiettivo della strategia di governo è “lanciare dei messaggi di fiducia e di speranza ai cittadini” per arrivare a “un’estate senza restrizioni”, obiettivo “sicuramente raggiungibile”.

Per quanto riguarda le scuole, la posizione di Costa è molto chiara: “Le toglierei, soprattutto durante le ore di lezione, i bambini sono seduti al loro posto, penso che oggettivamente anche per loro si possa valutare di non metterle”.

