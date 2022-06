“È andata bene”, commenta Tendas, “abbiamo trascorso una mattinata diversa, all’insegna del volontariato. Tutti possiamo dare il nostro piccolo contributo per tenere pulite le strade di Solarussa e Pardu Nou. Siamo chiamati a farlo anche perché per le amministrazioni ci sono molte difficoltà legate all’attivazione dei cantieri comunali ed è complicato anche l’impiego dei beneficiari del reddito di cittadinanza”.

Amministratori locali e volontari di Solarussa al lavoro questa mattina per pulire le strade della borgata di Pardu Nou e tagliare l’erba alta. Un importante intervento anche in chiave antincendio quello promosso stamane dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Tendas, che la scorsa settimana aveva organizzato un’analoga giornata a Solarussa.

Mario Tendas

Alla chiamata ha risposto l’intera Giunta comunale, insieme a qualche consigliere comunale e ai volontari, che hanno messo a disposizione trinciaerba, soffiatori, sei decespugliatori e un trattorino. In una quindicina si sono dati appuntamento alle 7 e hanno lavorato intensamente per tutta la mattina.

Foto Mario Tendas

Foto Mario Tendas

Foto Mario Tendas

Fonte: Link Oristano

