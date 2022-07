Via le barriere architettoniche, nuovi marciapiedi e rotonde e spazio alla fibra: lo stato dei cantieri a Terralba

Terralba Il vicesindaco Grussu: “Lavori importanti per l’impegno economico e per i servizi offerti ai cittadini” I lavori di riqualificazione di via Roma, nei pressi di piazza Cattedrale a Terralba, saranno riconsegnati la prossima settimana all’amministrazione comunale, che ha investito risorse in diversi cantieri del centro abitato, anche questi in fase avanzata di realizzazione. Nella via Roma, cuore del paese, un finanziamento di 253 mila euro di fondi regionali ha permesso la sistemazione della zona: “Gli interventi”, spiega il vicesindaco (con delega ai lavori pubblici) Andrea Grussu, “riguardano anche i sottoservizi e i lavori di fibra ottica di ultima generazione”. Sono ancora in corsi i lavori (300 mila euro di fondi regionali) per la realizzazione di una rotonda tra le vie Manca, Rossini e Campidano, nella quale sarà installata un’opera con il nome del paese. “Entro un mese contiamo di vedere consegnata l’opera”, annuncia Grussu, che anticipa: “Con fondi di bilancio comunale saranno realizzati anche nuovi marciapiedi e saranno abbattute le barriere architettoniche”. “Provvederemo anche a bitumare via Manca”, continua il vicesindaco di Terralba. “E tracceremo la nuova segnaletica orizzontale”.

Non è finita. Cantiere aperto anche nel prolungamento di via Marceddì, dove si stanno realizzando marciapiede e arredo urbano (240 mila euro di fondi comunali) e prossimamente saranno installati 2 attraversamenti rialzati per obbligare auto e moto a rallentare. “A seguire anche in questa zona sarà realizzata una rotonda”, annuncia Andrea Grussu. “Sono già stanziati i fondi pari a 350 mila euro e affidata la progettazione esecutiva”.

Nuovi marciapiedi, arredo arredi e verde urbano, illuminazione, nuovo manto bituminoso e segnaletica orizzontale e verticale saranno realizzati anche i via Santa Suina (330 mila euro di fondi da bilancio comunale) “Per la bitumatura aspetteremo prima che vengano conclusi i lavori per la posa della fibra ottica, così come in via Manca e Cruxi Manna”, spiega il vicesindaco Grussu. “Abbiamo predisposto i lavori insieme alla ditta e condiviso e stilato un programma di attività con loro”. Sono terminati invece sia i lavori di posa, sia quelli di bitumatura nelle vie Giotto, Buonarroti e Collodi: “Nelle prime due”, illustra Grussu, sono state anche realizzare le condotte per le acque meteoriche”.

“Quelli programmati sono interventi importanti”, commenta il vicesindaco Grussu, “non solo per l’impegno economico, pari a oltre un milione e mezzo di euro, ma anche per il valore in termini di sicurezza per pedoni e automobilisti, inclusione delle persone che hanno difficoltà motorie, decoro dei quattro ingressi del paese e servizi per imprese e cittadini, che potranno usufruire della fibra”. “Lavori che la nostra cittadina attendeva da tempo”, conclude Andrea Grussu, “e che sono stati tra le priorità della nostra amministrazione”.

Giovedì, 7 luglio 2022

