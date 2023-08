Via le barriere architettoniche: a Cabras si comincia disegnando una mappa

Cabras

Il Comune ottiene un finanziamento dalla Regione

È stata pubblicata la graduatoria definitiva del finanziamento regionale per la progettazione dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) e Cabras si è aggiudicata un importo di diecimila euro, come richiesto in fase di partecipazione, raggiungendo il tetto massimo dell’importo attribuibile ai Comuni con una popolazione compresa tra i 5 mila e i 10 mila abitanti.

“Siamo soddisfatti in quanto si tratta di interventi sui quali intendiamo investire fortemente nel corso dei prossimi cinque anni e questo finanziamento ci consente di avviare uno studio progettuale volto al superamento delle barriere architettoniche urbane, un problema molto presente a Cabras – ha affermato il Sindaco Andrea Abis -. Lo studio ci mette a disposizione uno strumento per individuare gli spazi con maggiore priorità”.

“Intendiamo mettere a punto una progettazione strutturata che consenta di avere a disposizione una mappatura precisa delle zone in cui è necessario introdurre aree pedonali e marciapiedi o eliminare ostacoli al passaggio in zone dedicate al camminamento, integrando lo studio volto all’eliminazione delle barriere architettoniche con quello per la valorizzazione del decoro urbano e della mobilità lenta – hanno affermato gli Assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità Enrico Giordano e al Decoro urbano Carlo Carta.

“Cabras al momento si presenta in larga parte priva di spazi sicuri per il transito delle sedie a rotelle o dei passeggini, abbiamo il compito di intercettare sempre nuovi finanziamenti per migliorare gli accessi. Le città sono prima di tutto un luogo di relazioni, dal loro grado di accessibilità dipende la possibilità per le persone di muoversi liberamente al loro interno e mantenere una vita sociale attiva” ha specificato l’Assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità Laura Celletti.

Il bando regionale per la progettazione dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche è il primo al quale l’attuale Giunta ha partecipato all’indomani dell’ultima tornata elettorale, i termini di scadenza erano fissati per lo scorso 15 giugno.

Lunedì, 7 agosto 2023