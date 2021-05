Via le auto, sì ai tavolini: a Cagliari molte vie di Marina e Stampace pedonali sino a novembre

Il Comune di Cagliari pedonalizza molte strade dei rioni di Marina e Stampace dal 17 maggio sino al prossimo primo novembre. Via le auto, quindi, per favorire anche la possibilità, per i ristoratori, di poter piazzare i tavolini all’aperto e poter tornare da subito a lavorare, con la Sardegna in zona gialla. La Giunta guidata dal sindaco Paolo Truzzu ha firmato la delibera che certifica la pedonalizzazione, sette giorni su sette e 24 ore su 24, di via Cavour nel tratto compreso tra la via Sant’Eulalia e la via Lepanto;via dei Mille nel tratto compreso tra la via Cavour e la via Roma compresa la traversa; via Sant’Eulalia nel tratto compreso tra la via Sicilia e la via Cavour; via Porcile nel tratto compreso tra la via Cavour e l’uscita del parcheggio del Consiglio regionale in via Sardegna; via Regina Margherita nel tratto tra via Sardegna e via Roma; via Sassari tratto compreso tra la Piazza del Carmine e la via Mameli e via Malta tratto compreso tra vico Malta e via Sassari”.