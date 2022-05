“Il nostro territorio da un punto di vista idraulico risulta molto fragile”, – conclude Carlo Corrias, “ed il Consorzio intende continuare a progettare e realizzare gli interventi necessari per metterlo in sicurezza”.

“Vi è una piena condivisione con l’amministrazione comunale sul lavoro svolto e sugli obiettivi da raggiungere”, aggiunge – il presidente Corrias – “in particolare si è ora deciso di verificare con gli uffici regionali la possibilità di utilizzare il ribasso d’asta per completare i lavori con interventi estetici e funzionali. Il Comune si occuperà inoltre di emettere le ordinanze necessarie per lo spostamento di alcune recinzioni”.

Nel dettaglio i lavori interesseranno il tratto tombato del fiume e consisteranno, principalmente, nella rimozione della copertura del corso d’acqua che attraversa il Comune, ed est del centro abitato (tra il canale adduttore destra del Tirso e la via Berlinguer) e la realizzazione di un parapetto lungo i due lati per garantire la sicurezza dei passanti.

Partono i lavori per la messa in sicurezza del Rio Nura Craba a Solarussa. Il Consorzio di bonifica di Oristano ha affidato i lavori all’impresa edile Giuseppe Ortu di Milis per l’importo di 448mila euro, al netto del ribasso d’asta.

Carlo Corrias

Fonte: Link Oristano

