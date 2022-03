Oristano

Restano stabili le temperature massime, minime in aumento

Sarà un fine settimana all’insegna delle nuvole e della pioggia quello alle porte, con temperature massime stabili, che a Oristano città oscilleranno tra i 19° previsti per domani, venerdì 11 marzo, e i 17° previsti per domenica. A cambiare rispetto agli ultimi giorni saranno però le temperature minime. Si passerà infatti dai 4° previsti per domani in città agli 8° di sabato.

Domani, come evidenziato dal servizio Arpas Sardegna, il cielo sull’isola sarà irregolarmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte. Nonostante le temperature in aumento, sono possibili gelate mattutine nelle zone interne e sui rilievi.

I venti saranno deboli o moderati da Est Sud-Est con rinforzi sino a forti sulle coste sud-occidentali, con i mari poco mossi o mossi con moto ondoso in generale aumento.

La pioggia dovrebbe invece arrivare nella giornata di sabato 12 marzo. Si attendono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati sul settore meridionale e orientale. I venti saranno moderati da Est Sud-Est, forti sulle coste e i mari molto mossi, localmente agitati.

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati sul settore meridionale e orientale. Le temperature minime rimarranno pressoché stazionarie, mentre le massime saranno stazionarie domenica e in aumento il giorno dopo. I venti soffieranno deboli o moderati da Sud-Est. I mari saranno molto mossi o localmente agitati.

Giovedì, 10 marzo 2022

