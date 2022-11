Oristano

Si comincia da Narbolia e dai tratti Ardauli-Neoneli e Bosa-Montresta

Primi lavori per la messa in sicurezza e una migliore percorribilità su alcune strade della Provincia di Oristano. Sono due le arterie che prossimamente saranno interessate da cantieri e per le quali è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo.

Un primo intervento riguarderà un tratto della Provinciale 11, nel territorio comunale di Narbolia. Attualmente la strada presenta pericolosi cedimenti ai lati della carreggiata e la segnaletica orizzontale è ormai inesistente.

Dal km 1+380 al km 4+200, i lavori prevedono la risagomatura della strada, nelle parti dove sono avvenuti i cedimenti, e poi il rifacimento del manto. Verrà inoltre rifatta la segnaletica orizzontale, con le due strisce di margine e quella di mezzeria.

Gli stessi interventi – risagomatura per eliminare le deformazioni e rifacimento della segnaletica orizzontale – saranno eseguiti anche lungo la Provinciale 30, nel tratto tra Ardauli e Neoneli.

Le opere rientrano tra quelle approvate con la determinazione dirigenziale denominata “Messa in sicurezza delle SS.PP. n. 11, 15, 19, 49NU e 30”, uno dei cinque progetti finanziati dalla Regione con 4.450.000 euro, che si è dovuto dividere in stralci distinti poiché l’adeguamento dei prezzi in base al nuovo prezzario regionale 2022 non consente la realizzazione di tutti gli interventi precedentemente individuati.

Per un altro progetto che riguarda la messa in sicurezza della strada provinciale 19NU, tra Bosa e Montresta, nel tratto dal km 1+000 al km 4+000, la Provincia di Oristano ha avviato la procedura di affidamento dei lavori tramite la piattaforma Sardegna CAT .

L’importo dell’opera è di oltre un milione e mezzo di euro, con finanziamento del Ministero.

Sabato, 19 novembre 2022