Via i rifiuti da San Giovanni di Sinis. Tzur organizza PuliAmo

PuliAmo San Giovanni è l’invito lanciato dall’associazione Tzur, che per mercoledì 2 giugno ha dato appuntamento a San Giovanni di Sinis per ripulire le spiagge e la borgata di Cabras. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e del Comune di Cabras e con la collaborazione dell’Area marina protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” e della Consulta Giovani Cabras.

Ieri invece è andata in scena la prima delle Giornate Ecologiche 2021 , organizzata dall’amministrazione comunale di Cabras insieme all’Amp, in collaborazione con la Consulta Giovani Cabras, l’associazione Tzur, la sezione di Oristano della Lipu e la cooperativa Alea. Sono stati raccolti quasi 500 chilogrammi di rifiuti tra Is Arutas e Mari Ermi.

Fonte: Link Oristano

