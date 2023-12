Via Giudice Guglielmo, da tre giorni un letamaio: “Tanti sporcano e nessuno pulisce”. Gli abitanti della zona hanno più volte sollecitato il Comune, ma inutilmente: un vero e proprio tappeto di spazzatura invade il marciapiede sino quasi a ricoprirlo totalmente, nella traversa di via dei Giudicati. La foto che vedete è emblematica: un gruppo di incivili ha scaricato di tutto, scatoloni e sacchetti che col vento si sono aperti disseminando i rifiuti per strada. “Il Natale è alle porte, speriamo in un intervento in extremis del Comune, per ripulire al più presto questo scempio”.