Via buche e crepe, più sicurezza sulle strade della Provincia: appaltati lavori e progettazioni

Oristano

Tutti gli interventi tra Parte Montis, Alta Marmilla e Planargia

Nuovi lavori e cifre importanti per la messa in sicurezza e una migliore percorribilità sulle strade gestite dalla Provincia di Oristano, dove saranno eliminate buche e crepe. Nei giorni scorsi sono stati appaltati i lavori di manutenzione straordinaria di tre strade tra l’Alta Marmilla e il Parte Montis e la progettazione definitiva ed esecutiva di altre due, nei territori della Planargia e ancora del Parte Montis.

Tra i lavori già aggiudicati quelli per la manutenzione straordinaria della strada Provinciale 46, nel tratto di 34 chilometri tra Simala e Gonnoscodina; quelli per la Provinciale 37, nel tratto tra il bivio con la Provinciale 36 e Villa Sant’Antonio e la Provinciale 35, al Km 29+200.

I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Enrico Congiu di Arbus, che ha vinto la gara con un ribasso del 15,898%, per 407.894,7 euro più IVA (oltre a 14.550,00 euro più IVA per oneri sicurezza). Il procedimento si concluderà con l’aggiudicazione definitiva, a seguito seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti.

Con una determinazione dirigenziale è stata poi aggiudicata la progettazione definitiva-esecutiva assieme alla direzione dei lavori per la messa in sicurezza della Strada provinciale 44 e il bivio di Mogoro della Statale 131.

I lavori di progettazione sono stati affidati all’ingegner Luca Minnai di Mogoro. Nel 2016 i lavori erano stati appaltati a una impresa di Milis, ma nel 2019 era stata disposta una risoluzione contrattuale ai danni dell’appaltatore. Per il completamento dei lavori la provincia dispone di 608.000 euro.

Dal Parte Montis alla Planargia: è stata affidata anche la progettazione tecnica ed economica definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della Strada provinciale 19 nel tratto tra Bosa e Montresta (tra il Km 4 e il Km 14). Se ne occuperà l’ingegner Marcello Vacca di Masullas.

Nella determina viene specificato l’intervento: stesa di conglomerato bituminoso e opere minori di regolarizzazione, rinforzo e messa in sicurezza della sede stradale. Per i lavori sono disponibili 1.122.000 euro per la base d’asta.