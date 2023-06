Via Brigata Sassari senza più buche tra 10 giorni e segnaletica nuova a Quartu: occhio ai divieti

Un primo tratto è già nuovo, mancava all’appello quello in mano alla Città Metropolitana. Dopo qualche settimana di attesa, via Brigata Sassari a Quartu sarà totalmente rinnovata. Da domani, 6 giugno, e per i prossimi dieci giorni, gli operai saranno in azione dalla mattina alla sera e, per tutta la durata dei lavori, l’amministrazione comunale ha istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della strada. Spariranno un bel po’ di parcheggi, ma salvo imprevisti solo temporaneamente e unicamente nella zona del ponte. Tutto in attesa del via alla terza tranche di restyling delle strade quartesi, dal centro alla periferia, da decenni tristemente note per fossi e buche molto profondi, per la disperazione di automobilisti e pedoni: i primi costretti a fare zig zag per evitare di rimetterci cerchioni e ruote, i secondi sempre con il timore di essere investiti in seguito a qualche manovra azzardata.

Intanto, in parallelo arrivano nelle strade della terza città sarda nuovi cartelli e segnali. Più di 93mila euro, infatti, finiscono nelle tasche di un’impresa quartese per la manutenzione ordinaria della segnaletica strada: molti cartelli sono ormai vecchi e devono essere sostituiti. I soldi in cassa, da oggi, ci sono.