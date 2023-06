Via alle domande per la ludoteca estiva a Cabras: previste anche giornate al mare

Cabras

Cinque settimane di attività. Avviso del Comune

Il Comune di Cabras, su proposta dell’assessorato alle Politiche Sociali, Assistenziali, Sanitarie e Pari opportunità, ha approvato il progetto per la Ludoteca estiva per i minori da 3 a 6 anni.

La proposta, aperta ai bambini residenti nel Comune di Cabras frequentanti la scuola materna nell’anno 2022 – 2023, conferma il programma di attività ludiche svolte nella sede operativa di via Amsicora e le giornate nella marina di Torre Grande.

I bambini saranno accompagnati da educatori, coordinatore pedagogico e, per le giornate in cui si andrà al mare, sarà presente anche il bagnino.

La programmazione è suddivisa in cinque settimane e le giornate avranno una precisa organizzazione, partendo dall’accoglienza dei bambini e dal riconoscimento dell’ambiente con l’acquisizione delle nuove regole di convivenza. A seguire, giochi, balli e canti per riscoprire la gioia di stare insieme. Le giornate di mare sono previste due volte alla settimana e i bambini dovranno essere dotati di costume da bagno, abbigliamento leggero, cappellino, telo mare, crema solare e costume di ricambio. I genitori provvederanno ad accompagnare e riprendere i propri figli dalla località di mare nei giorni dedicati.

Tutte le attività giornaliere verranno condivise con i genitori e resteranno esposte nei locali per l’intera giornata all’interno di un diario di bordo. Ogni venerdì i piccoli verranno coinvolti e stimolati attivamente affinché diano una valutazione personale sulle attività proposte. Il tutto verrà poi racchiuso in un unico fascicolo che, a fine percorso, verrà consegnato alle famiglie.

“Il Servizio nasce per dare l’opportunità ai più piccoli di continuare a coltivare le relazioni interpersonali con i coetanei anche nel periodo estivo, dando supporto alle famiglie nella gestione dei minori”, spiega l’assessora alle Politiche Sociali, Laura Celletti. “Abbiamo ritenuto fondamentale completare l’offerta estiva dedicata ai bambini con la ludoteca anche durante la chiusura delle scuole”.

Il periodo di attivazione partirà presumibilmente dal 3 luglio e terminerà il 4 agosto. I bambini parteciperanno alle attività dal lunedì al venerdì con ingresso dalle ore 8.30 alle 09.00 e uscita tra le 12.30 e le 13.00.

Il Progetto prevede la partecipazione fino a un massimo di 50 bambini residenti a Cabras, di cui 5 posti riservati ai minori con necessità di specifiche assistenze. In caso di mancata copertura anche parziale di tale riserva, i posti liberi verranno assegnati con le priorità di iscrizione per i richiedenti con l’ISEE minore fino alla concorrenza di 50 posti, in applicazione delle disposizioni di seguito indicate.

L’elenco degli ammessi verrà predisposto considerando la priorità per i richiedenti con ISEE minore fino alla concorrenza di 50 posti, compresa la riserva dei 5 posti. Nel caso in cui i posti disponibili non dovessero soddisfare le richieste, gli ammessi al servizio saranno esclusi in caso di assenza ingiustificata superiore a tre giorni e sostituiti con i minori in posizione utile. Le tariffe di partecipazione variano sulla base della dichiarazione Isee e l’avviso e la modulistica sono scaricabili nella sezione Avvisi del sito istituzionale del Comune di Cabras.

La domanda di iscrizione potrà essere presentata attraverso il modulo scaricabile sul sito del Comune di Cabras entro le ore 12.00 di giovedì 29.06.2023.

Il modulo può pervenire tramite presentazione diretta all’ufficio protocollo – Piazza Eleonora n. 1 – Cabras, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, oppure tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , con oggetto “Iscrizione ludoteca estiva Comune di Cabras 2023”, da una PEC riconducibile al genitore; in tal caso dovrà essere sottoscritta dal richiedente mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, oppure dovrà essere trasmessa copia per immagine dell’istanza sottoscritta dall’interessato unitamente a copia per immagine del documento d’identità del medesimo.

Eventuali quesiti o richieste di informazione dovranno essere indirizzate esclusivamente alla casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Venerdì, 23 giugno 2023