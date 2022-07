San Giovanni di Sinis

L’evento è organizzato dall’associazione Tzur – San Giovanni di Sinis

Torna “Notti d’estate a San Giovanni”, la tradizionale rassegna estiva dell’associazione Tzur – San Giovanni di Sinis. Il primo appuntamento è per domani – martedì 19 luglio – con la conferenza archeologica dal titolo: “Cosa racconta Mont’e Prama?”, alla chiesa di San Giovanni di Sinis alle 21.

Relatori dell’incontro, Alessandro Usai, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, insieme a Silvia Vidili, direttore scientifico dello scavo archeologico di Mont’e Prama. Durante la serata verranno raccontati i vari ritrovamenti nel sito di Mont’e Prama negli anni, in particolare dell’importanza e il significato che hanno avuto per una conoscenza ancora più approfondita della civiltà nuragica.

Il programma degli eventi culturali di Tzur per l’estate 2022, si svolgerà attraverso nove appuntamenti: tre serate culturali, un’esibizione di danza, tre serate di balli sardi e un laboratorio ludico didattico per bambini. In aggiunta, Tzur vorrebbe realizzare per il mese di settembre una giornata ecologica che concluderà la stagione, con l’obiettivo di lasciare un ricordo, a memoria di come la cura del paesaggio debba essere sempre costante, non soltanto nel momento di massimo afflusso turistico.

“Notti d’estate a San Giovanni” è stata realizzata con lo scopo di proseguire la missione che Tzur – San Giovanni di Sinis si è posta fin dalla sua nascita, ossia la costituzione di una organizzazione comune per la promozione e lo sviluppo del territorio, in relazione a fini culturali, paesistico-ambientali e comunicazionali.

Ormai diventata una tradizione, la kermesse viene ogni anno costruita ideando iniziative e manifestazioni che ripropongano i valori della cultura locale, con uno sguardo sempre teso verso la condivisione e la diffusione della conoscenza degli stessi.

Nei 15 anni di attività, Tzur ha promosso e realizzato circa 170 eventi di varia natura, da serate storico – culturali come convegni con noti archeologi ed esperti, a degustazioni dei prodotti locali, da pomeriggi di laboratori didattici per i bambini – con oltre 200 i bambini coinvolti – ad attività sportive – come l’edizione “Un mare di sport”.

