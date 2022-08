Via alla campagna elettorale per le Politiche, iniziano ad arrivare le prime conferme di arrivi di big in Sardegna. Il 2 settembre è già sicura Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d’Italia farà un’unica tappa a Cagliari, città amministrata dal suo collega di partito, Paolo Truzzu, che potrebbe diventare viceministro se il partito della Meloni dovesse risultare il più votato nel centrodestra e lei dovesse diventare presidente del Consiglio. Ci sarà, sicuramente, un comizio in piazza del Carmine, nel pomeriggio. Quello della Meloni è il primo nome forte sicuro che ha garantito una visita in Sardegna a poco più di un mese dall’appuntamento elettorale. Dal Pd si sa solo che Enrico Letta verrà a Cagliari, ma la data esatta è ancora da definire, così come il luogo nel quale il numero uno dei democratici vorrà parlare alla popolazione.

Nessun movimento, invece, in casa Movimento 5 Stelle. Dal partito guidato da Giuseppe Conte non è filtrata ancora nessuna data, sicura o presunta, di una possibile tappa nell’Isola. Stesso discorso per altri due grossi partiti, Forza Italia e Lega, con Matteo Salvini che non dovrebbe fare il bis in Sardegna dopo l’incontro in piazza a Olbia di venerdì scorso.

L'articolo Via alla campagna elettorale, il 2 settembre Giorgia Meloni sarà a Cagliari proviene da Casteddu On line.