Via al recupero del cimitero monumentale di Mogoro. Sarà restaurato anche l’antico portale d’accesso

Mogoro

I lavori erano attesi da diversi anni

Riaprirà la prossima primavera l’accesso al cimitero monumentale di Mogoro, da anni chiuso per il rischio di crolli. Gli attesi interventi di recupero, che interesseranno in particolare l’antico portale di ingresso dell’area storica, sono partiti due settimane fa. Sono previsti sei mesi di lavori. Fino ad allora chi dovrà andare a trovare i propri cari seppelliti lì dovrà continuare a passare dalla nuova ala del cimitero comunale.

Le opere di riqualificazione sono state finanziate con 230.000 euro dalla Regione e con 70.000 dal Comune di Mogoro. “Essendoci una situazione di pericolo”, ha spiegato il sindaco Donato Cau, “l’ingresso dell’area monumentale del cimitero è chiuso da diversi anni. Questo è un intervento che la nostra comunità aspettava da tantissimo tempo”.

In passato l’arco, vincolato dalla Soprintendenza, era stato puntellato perché non era in sicurezza. I lavori di recupero riguarderanno anche i vecchi colombari ai lati del muro d’accesso, ma anche le parti esterne della chiesetta e dell’ossario.

“Inoltre”, ha aggiunto il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Federico Piras, “il Comune è risultato beneficiario di un secondo finanziamento concesso dalla Regione che ci consentirà di realizzare due ulteriori loculi nella nuova ala del cimitero”.