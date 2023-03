Via al bando per la variante ferroviaria di Bauladu: sarà realizzata anche una galleria di tre chilometri

Cagliari

L’intervento sarà a cura di Rfi

È stato pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di gara per la progettazione e la realizzazione dei lavori per velocizzare la linea ferroviaria San Gavino-Sassari-Olbia con la variante di Bauladu .

La variante di Bauladu, lunga 7 chilometri, 3,3 dei quali in galleria, sarà dotata di una nuova stazione (perché l’attuale insiste sul tracciato da dismettere) e consentirà di ridurre i tempi di percorrenza grazie anche all’innalzamento della velocità massima a 160 chilometri orari.

L’intervento di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana, capogruppo del polo infrastrutture di FS) è finanziato con 124 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (84 milioni per la gara per la progettazione esecutiva e i lavori).

“Un passo avanti fondamentale”, commenta l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, “certifica la rinnovata attenzione di Rfi per realizzare una rete ferroviaria competitiva ed efficiente in tutta la Sardegna”.

“Il nuovo collegamento segna il punto di svolta nel programma di interventi infrastrutturali previsti per il Nord Sardegna”, aggiunge l’assessore Moro. “Nei prossimi anni sarà finalmente azzerato quel gap sull’infrastrutturazione ferroviaria che ha penalizzato il trasporto pubblico e più in generale lo sviluppo dell’economia di un territorio esteso e produttivo come il Sassarese e la Gallura”.

Giovedì, 9 marzo 2023