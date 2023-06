Via ai lavori per riaprire la Macomer-Bosa danneggiata dalle piogge

Macomer

L’Anas assicura tempi rapidi

La viabilità sulla SS129 bis Bosa-Macomer, nel tratto colpito dalle piogge torrenziali di domenica, riprenderà in tempi brevi. È quanto emerso durante l’incontro convocato dall’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, a cui hanno partecipato, in videoconferenza, i sindaci di Sindia, Macomer, Silanus, Bosa e il capo compartimento di Anas in Sardegna, Francesco Ruocco.

“Anas – dichiara l’assessore Saiu – ci ha comunicato l’immediato avvio dell’intervento per la sistemazione del manto stradale danneggiato dalle forti piogge che hanno colpito duramente la Sardegna centro settentrionale. Abbiamo avuto rassicurazione da Anas che i lavori partiranno già da domani e si concluderanno a stretto giro. Questo consentirà di rendere nuovamente percorribile la strada”.

“La SS129 bis è un’arteria strategica che collega il territorio con la SS131. La riapertura del tratto danneggiato dall’alluvione eviterà enormi disagi. Parliamo di una strada di competenza di Anas e per rispondere alle preoccupazioni del territorio abbiamo ritenuto indispensabile aprire immediatamente in Assessorato un tavolo di confronto che mettesse difronte la stessa Anas e i sindaci. Non possiamo che accogliere favorevolmente gli impegni presi per la rapida riapertura al traffico”, conclude l’esponente della Giunta.

Giovedì, 8 giugno 2023