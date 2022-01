Via ai lavori per la sistemazione del cavalcaferrovia tra Santa Giusta e Palmas Arborea

Oristano La Provincia provvede alla manutenzione, con 200 mila euro Sono finalmente in fase di avvio i lavori per la messa in sicurezza del cavalcaferrovia lungo la strada provinciale 53, tra Santa Giusta e Palmas Arborea. Lo ha reso noto la Provincia di Oristano a margine di una nota con il bilancio degli ultimi lavori realizzati. L’intervento di manutenzione ha un costo di oltre 200 mila euro. I lavori sono stati aggiudicati e già consegnati all’impresa Icam srl, con sede a Favara (Agrigento). “Finalmente la Provincia può riprendere con regolarità ad assicurare gli interventi di sistemazione delle strade provinciali. Una funzione rimasta in capo ad un ente che è stato privato, ormai da anni, delle risorse necessarie anche alla sola manutenzione ordinaria, portata avanti con grandi difficoltà, senza personale e le pochissime risorse del fondo regionale”: è il commento dell’amministratore straordinario Massimo Torrente, che guida la Provincia di Oristano dal 2015.

"Il prelievo forzoso da parte dello Stato della totalità delle entrate provinciali ha messo in ginocchio l'ente, così come tutte le altre Province italiane. I danni generati ai territori sono incalcolabili", prosegue Torrente, "con le strade provinciali di anno in anno sempre più danneggiate e per alcuni tratti anche impercorribili, l'edilizia scolastica con le manutenzioni ridotte al minimo e i servizi dell'ambiente in emergenza anche nell'ordinario". Lo scorso mese alcuni frammenti di calcinacci erano precipitati dalla struttura.

