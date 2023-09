Via ai lavori per la messa in sicurezza della strada che collega Gonnostramatza con la 131

Gonnostramatza

Da lunedì prossimo la bretella sarà chiusa al traffico per consentire l’atteso intervento

Dopo anni di attesa, la strada che collega Gonnostramatza con la Statale 131 sarà finalmente adeguata e messa in sicurezza. Si tratta di un’opera voluta dall’Unione dei Comuni Parte Montis, la cui Giunta allora presieduta da Giorgio Scano, a fine maggio aveva approvato il progetto esecutivo redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti e di importo complessivo di 5 milioni di euro concessi dall’Assessorato regionale dei Lavori pubblici.

Lunedì scorso 4 settembre il presidente dell’Unione, Moreno Atzei, e il responsabile del Servizio paesaggistico, Fernando Andrea Scanu, hanno consegnato i lavori all’impresa appaltatrice Sogela di Cagliari, cui sono stati aggiudicati per un importo di 3.238.969 euro, oltre l’Iva al 22 %. La direzione dei lavori, invece, è affidata all’ingegner Maurizio Manias.

“Si tratta di un’arteria strategica per un vasto territorio comprendente, oltre ai paesi del Parte Montis, anche quelli dell’Alta Marmilla e del Sarcidano, che se ne servono per i collegamenti verso il Medio Campidano e Cagliari”, ha commentato il presidente dell’Unione dei Comuni, Moreno Atzei. “La strada, come è noto, presentava non poche criticità e qualche situazione di pericolo che, con questo intervento finanziato con fondi regionali, saranno eliminate”.

Poiché per la realizzazione degli interventi va garantita la massima sicurezza sia per gli utenti sia per gli addetti ai lavori, si rende necessario chiudere al traffico la strada. Il responsabile del Servizio paesaggistico dell’Unione ha pertanto emanato l’ordinanza che dispone l’interdizione al traffico e alla sosta con qualsivoglia mezzo nell’arteria in questione, con decorrenza da lunedì 11 settembre e fino alla conclusione dei lavori, prevista per i primi giorni di aprile del 2024.

Giovedì, 7 settembre 2023