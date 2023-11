Vi abbiamo VIOLAto, il Cagliari batte il Genoa 2-1: Viola e Zappa abbattono i grifoni. Arriva la terza vittoria consecutiva (Coppa Italia compresa) per la squadra di Ranieri che ora le indovina tutte: tiene fuori Lapadula e Pavoletti ma trova l’assist vincente di un Petagna rimesso a lucido, sono tre punti fondamentali nella corsa salvezza che spingono i rossoblu a quota 9 in classifica. Dopo un primo tempo alla camomilla, e nonostante un arbitraggio indecoroso (annullato a Luvumbo un gol che a molti è sembrato regolare), la gara si sblocca nella ripresa. Decisivo ancora una volta l’ingresso di uno stratoferico Viola, che insacca il gol del vantaggio due minuti dopo l’ingresso in campo.

Poi però Goldaniga si distrae e Gudmunsson pareggia quasi subito, per la rabbia di Ranieri che aveva chiesto di non subire gol, con un beffardo pallo0netto. ma il Cagliari c’è, Luvumbo affonda la difesa del Genoa come una lama di coltello, dà l’impressione di poter vincere la partita. Ti aspetti Lapadula e invece dal cilindro Ranieri tira fuori Petagna in piena forma. Suo l’assist per un rasoterra vincente e il gol di Zappa. Nel finale il Cagliari si difende e porta a casa la preziosissima vittoria grazie a una miracolosa parata di Scuffet al 93′, e a un Dossena letteralmente insuperabile. E adesso la salvezza non è più un sogno, il vento ha girato ancora una volta dalla parte di Ranieri.