Per il mare ci sarà tempo, ora è il turno della montagna, quella ricoperta dalla neve, tanto attesa dagli operatori turistici della zona che hanno già messo in programma escursioni e passeggiate. C’è chi non ha resistito e ha raggiunto immediatamente le località imbiancate non appena si è sparsa la voce dei primi fiocchi di neve. Tante le immagini che immortalano la giornata di ieri, un evento non di certo insolito ma che riesce sempre a regalare paesaggi mozzafiato e fiabeschi, caratteristici di quei paesi arrampicati nelle montagne del Gennargentu, unici per colori e sapori, dove il tempo sembra proprio essersi fermato. “La neve è uno degli elementi fondamentali di quella che chiamiamo “scommessa sulla montagna sarda”. Io dico che programmare e investire sul Gennargentu è una scommessa vincente. Anche sulla neve” ha commentato il sindaco di Desulo Giovanni Melis.