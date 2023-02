Vetri rotti e auto saccheggiate, ladri scatenati da Pirri a Selargius: raffica di furti

Topi d’auto scatenati nel Cagliaritano, sono numerose le spaccate denunciate pubblicamente su Facebook dai proprietari di macchine ritrovate con i vetri rotti e ripulite. C’è chi, sperando di non attirare l’attenzione dei malviventi, aveva lasciato dentro le vetture oggetti da lavoro, e ora non può fare altro che lanciare appelli sui social. Come nel caso di Gianluca M: “Il 23 febbraio in zona Barracca Manna mi hanno spaccato la macchina e rubato ciò che c’era all’interno. Il ladro non può utilizzare il contenuto perché era un campionario di calzature, quindi solo mezze paia e tutte diverse tra loro. Il gesto non porta niente a lui ma a me toglie la possibilità di svolgere il mio lavoro e provare a dare da mangiare a mio figlio. Motivo per cui chiedo la gentilezza a chi dovesse vedere in giro tre borsoni bianchi con scritta rossa o delle sneakers nuove tutte diverse tra loro di contattarmi. A te ladro, che in qualche modo ti capita di leggere il post, visto che ho le tue immagini del furto compiuto alle 6 del mattino, visto che hai i miei jeans grigi appena acquistati con il frutto del mio sacrificio e del mio lavoro, a te ladro che ti sei messo in tasca un po’ di monete per qualche pacchetto di sigarette, a te ladro che mi fai spendere un sacco di soldi per sistemare il vetro dell’auto che hai rotto, chiedo di darmi la possibilità di continuare a lavore facendomi ritrovare in qualche modo quanto mi hai mal tolto, visto che non puoi farci nulla”.

Altro racconto, Selargius, borgata Santa Lucia: “Volevo sollecitare il signore che questa notte ha rubato nel veicolo appartenente a C. Riccardo, di riportare in mattinata tutto il materiale in suo possesso”, scrive Letizia S. “Sennò andrà direttamente il padrone a prendere il tutto, visto che aveva una telecamera proprio fronte auto. Quindi, chiedo gentilmente di condividere il messaggio e farlo arrivare all’interessato che ha svolto il suo lavoro male. Può lasciare tutto il materiale nel marciapiede stesso, in tutta tranquillità”.