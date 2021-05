Vertice in Prefettura: pandemia sotto controllo, ma serve rispetto delle regole

È sotto controllo la situazione relativa alla pandemia in provincia di Oristano. È quanto ha sottolineato il prefetto di Oristano, Fabrizio Stelo, durante la prima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica da lui presieduto in seguito al recente insediamento.

“Al momento non è stata rilevata alcuna particolare criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica”, ha detto Stelo, rimarcando, tuttavia, la necessità di “mantenere massima attenzione e vigilanza in piena sinergia e in stretto raccordo e impegno inter-istituzionale”.

Al Comitato hanno partecipato il sindaco di Oristano, il Commissario della Provincia, il Questore, i Comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Comandante della Capitaneria di Porto, il Direttore Ripartimentale del Corpo Forestale e il rappresentante dei Vigili del Fuoco. Con tutti loro il prefetto si è complimentato “per l’egregio lavoro svolto in epoca di pandemia: ottimo lavoro si squadra”.

Fabrizio Stelo ha quindi chiesto una panoramica generale sullo stato della provincia e i presenti hanno fatto un punto di situazione, anche connesso all’avvenuto passaggio della Sardegna in “zona arancione” e in vista di una possibile transizione in “zona gialla”.

Il Prefetto, infine, ha sottolineato che “le norme vanno rispettate, le forze di polizia devono controllarne il rispetto, ma il buon senso di tutti deve essere il motto trainante”.