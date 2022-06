SENORBI'. Convinto di fare un affare, cosi' come telefonicamente convenuto con l'ignoto inserzionista, ha versato su una Carta Poste Pay 1.800 euro come acconto per l'acquisto di un fiammante trattore di una marca prestigiosa messo in vendita a un prezzo stracciato sulla nota piattaforma web subito.it . Alla consegna avrebbe dovuto versare a saldo la restante somma. L' inserzionista, pero', dopo aver intascato i soldi si e' reso irreperibile. Ha cancellato l' inserzione web e ha disattivato il numero di telefono.

L' incauto acquirente, un agricoltore trentanovenne di Senorbi', resosi conto di essere stato gabbato, si e' recato nella caserma dei carabinieri di Senorbi per formalizzare una circostanziata denuncia querela. I mitari dopo certosine indagini, grazie anche alla collaborazione di Poste Italiane, sono riusciti a identificare il titolare della carta magnetica dove era stato conferito il denaro. L 'uomo un cinquantenne residente nella provincia di Milano, gia' noto alle forze di polizia per precedenti analoghi, e' stato deferito in stato di liberta' per truffa aggravata.