Verona-Cagliari 2-0, arbitraggio scandaloso con Makoumbou espulso: per Ranieri sconfitta che brucia. Un ko pesantissimo nella fatal Verona: quattro occasioni clamorose fallite nel primo tempo (due da Nandez), poi il cartellino rosso che ha deciso la partita: Cagliari troppo prudente, Lapadula gioca solo dall’84’ e Luvumbo viene inserito a gara quasi compromessa, difesa ancora una volta disastrosa. Con l’eccezione di Scuffet che ha fatto diverse parate miracolose, tenendo la squadra in vita sino al raddoppio veronese giunto nei momenti di recupero.

Natale pessimo per i tifosi rossoblù e ancora una volta Orsato si è rivelato un arbitro con cui la squadra isolana ha poca fortuna. In attesa che la società si faccia sentire nei piani alti, Ranieri dopo la partita ha protestato inutilmente con l’arbitro. La seconda ammonizione per Makombou è sembrata esagerata, anche se il centrocampista è stato ingenuo. Una partita che il Cagliari doveva e soprattutto poteva vincere è stata gettata alle ortiche: Ranieri questa volta è apparso troppo prudente e gli ingressi di Azzi e di un inguardabile Zappa hanno peggiorato la situazione.

Il Cagliari riesce ancora una volta a rianimare una squadra in piena crisi come il Verona, apparsa in grande difficoltà nel primo tempo e con la società allo sbando. In settimana sono state sequestrate tutte le quote al presidente Setti, indagato per bancarotta. Ma anche stavolta il Cagliari ha fallito l’obiettivo, e sotto l’albero per Ranieri c’è il terzultimo posto.