Vernaccia in vetrina a carnevale. A Oristano un convegno e tante degustazioni

L’iniziativa del Consorzio di tutela in collaborazione con Coldiretti

La rassegna Giallo Vernaccia è promossa dal Consorzio di tutela della Vernaccia di Oristano Doc in collaborazione con Coldiretti Oristano ed è finanziata dalla Regione Sardegna. Sono partner dell’iniziativa Provincia di Oristano, Comune di Oristano, Fondazione Oristano e Consorzio Uno.

Da sabato 18 a martedì 21 febbraio, inoltre, sempre al Carmine sarà possibile degustare Vernaccia al calice, a pagamento, dalle 12 alle 18. Sarà presente un banchetto per ciascuna cantina che ha aderito al Consorzio di tutela della Vernaccia di Oristano Doc: Azienda Vinicola Attilio Contini, Azienda Agricola Famiglia Orro, Cantina della Vernaccia, Azienda Vitivinicola Fratelli Serra e Azienda Vitivinicola S’Anatzu.

Su prenotazione e a pagamento gli appuntamenti in programma lunedì 20: alle 12 ci sarà la masterclass wine & food experience “Il Vernaccia si sposa con i prodotti locali”, a cura dello chef Marco Poddi; il pomeriggio spazio poi altre masterclass al chiostro del Carmine.

“Il Consorzio di tutela della Vernaccia di Oristano Doc è un grande strumento di promozione e valorizzazione”, ha detto il direttore di Coldiretti Oristano, Emanuele Spanò. “La Vernaccia è un prodotto fortemente identitario, la sua crescita può essere un volano per l’intero settore. Negli anni abbiamo visto una drastica riduzione delle superfici destinate a questo vitigno, questo perché il prodotto non era valorizzato. Oggi siamo consapevoli che dobbiamo educare al consumo della Vernaccia. Mettiamo il turista che arriva a Oristano nelle condizioni di conoscere e apprezzare questo prodotto. Giallo Vernaccia, in questo senso, è già un primo importante passo”.