Verde, nuove strade e spazi per lo sport: a Cabras una zona artigianale integrata con il paese

Cabras

Via ai lavori da 1,2 milioni di euro. Il Comune pensa anche a un’espansione e cerca altri fondi

Un nuovo volto per l’area Pip di Cabras, che oggi conta una trentina di aziende insediate. Sono stati consegnati stamane i lavori di riqualificazione che mirano ad avvicinare la zona artigianale al cuore del paese, con aree verdi, il rifacimento di strade e marciapiedi. Senza dimenticare il fotovoltaico, che assieme all’installazione di un impianto di illuminazione a led probabilmente renderà autosufficiente l’area Pip.

Gli interventi, da rendicontare entro la fine dell’anno, prevedono opere per 1,2 milioni di euro. La Regione ha garantito al Comune un milione di euro, altri 200.000 euro sono arrivati a Cabras grazie a un mutuo con la Cassa depositi e prestiti. Stamane, per la consegna del cantiere, erano presenti il sindaco Andrea Abis, l’assessora regionale dell’Industria Anita Pili, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Cabras Enrico Giordano e il progettista e direttore dei lavori Antonello Loi.

La Regione ha voluto premiare il progetto presentato dall’amministrazione comunale, apprezzando l’idea di rafforzare il legame tra l’area Pip e la vita sociale del paese. Un rapporto che – come ha ricordato stamane l’assessore Giordano – si crescerà anche grazie alle attività sportive e ricreative che si potranno svolgere nella zona artigianale.

A illustrare le opere previste è stato il progettista Antonello Loi, che ha parlato anche di un orto sociale sperimentale, dotato di un pozzo che garantirà l’acqua.

Il sindaco Andrea Abis non ha nascosto l’obiettivo di realizzare ulteriori interventi nell’area Pip, qualora arrivasse un finanziamento integrativo. Il Comune di Cabras da tempo vorrebbe ampliare la zona artigianale, ma deve fare i conti con il Piano di assetto idrogeologico. L’amministrazione si è rivolta alla Regione, chiedendo un un finanziamento per mettere in sicurezza e sollevare l’argine destro del fiume Tirso. Un intervento che secondo il sindaco Abis permetterebbe di superare le attuali criticità.