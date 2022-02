Vento troppo forte a Cagliari, ancora peggio di quanto era previsto dalla protezione civile che ha emanato un’allerta meteo fino alle 18 di oggi. Secondo il sindaco Truzzu, però, il pericolo è ancora molto forte e ha perciò deciso di chiudere al pubblico parchi pubblici e cimiteri fino a quando le condizioni meteo non miglioreranno. “Il provvedimento si è reso necessario per l’intensità delle raffiche di vento che rappresentano un potenziale pericolo per i fruitori di parchi e cimiteri. Al cimitero di San Michele dovranno essere assicurate esclusivamente le sepolture programmate, avendo cura di gestire l’utenza in base alle condizioni meteo”, dispone l’ordinanza

Truzzu dunque non vuole correre rischi, anche in considerazione di quello che è accaduto oggi a Milano dove il vento ha portato via un pezzo del tetto della stazione centrale, che volando via ha provocato il ferimento di 4 persone.

L'articolo Vento troppo forte a Cagliari, il sindaco chiude parchi e cimiteri proviene da Casteddu On line.