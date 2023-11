Vento pazzesco a Cagliari, tanti alberi crollati: grossi incendi a Capoterra e Uta

Emergenza per il forte vento a Cagliari e provincia, tra alberi crollati e grossi incendi che stanno divorando tanti ettari di terreni. Nel capoluogo sono crollate piante nella centralissima via Dante e in viale Colombo. Alcuni alberi sono stati piegati dalle fortissime raffiche anche a Elmas. La velocità della bufera è destinata ad aumentare nel corso della notte, sino a raggiungere una media di 50 chilometri orari. E sono gli incendi a preoccupare. A Capoterra, nella zona di Poggio dei Pini e non distante dalla casa di riposo di Sant’Efisio, un vasto incendio ha distrutto dei terreni e le fiamme hanno colpito anche un’azienda agricola e un ovile. La furia del fuoco non avrebbe risparmiato, purtroppo, alcuni animali che stavano dormendo nella struttura. Sul posto il grosso e difficile lavoro di spengere l’incendio è affidato a 3 squadre dei vigili del fuoco, per fortuna non si registrano persone ferite o intossicate.

Un altro vasto rogo, anche questo alimentato dal forte vento, sta creando molti danni nella zona del Cixerri, tra Uta e Assemini. In azione i barracelli di Uta e altre squadre dei pompieri. Piante e vegetazione sono state divorate, in grande parte, dall’incendio. Dopo essere riusciti a donarlo su un fronte, vigili e barracelli si sono trovati alle prese con un nuovo fronte del fuoco che sarebbe riuscito ad avanzare, grazie alla fortissima burrasca, per un chilometro. Sarà una notte di immane lavoro per pompieri e barracelli, e solo domattina sarà possibile conoscere una prima stima concreta dei danni.