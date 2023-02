Vento e pioggia, un nuovo avviso della Protezione civile per la Sardegna e allerta gialla

Cagliari

Condizioni meteo avverse

La Direzione Generale della Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo Avviso di Condizioni Meteo Avverse, per pioggia e vento, che sarà in vigore dalle 21 di oggi alle 21 di domani, mercoledì 1° marzo e che ha portato a un’allerta gialla in Sardegna.

Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati localmente elevati in particolare sulla Sardegna meridionale.

Inoltre nella prima parte della giornata di domani (01/03/2023) saranno possibili, sulle coste meridionali dell’isola, venti localmente forti con raffiche fino a burrasca dai quadranti meridionali in successiva rotazione da nord-ovest.

Martedì, 28 febbraio 2023