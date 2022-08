Un semicambinato di sette metri e una barca a vela di 15 metri si sono incagliate ieri notte sul litorale di Maracalagonis, rispettivamente a Baccu Mandara e Cannesisa. Illeso l'occupante della barca a vela che ha raggiunto a nuoto la costa.

L'allarme è scattato intorno alle 23 quando i residenti hanno visto le due imbarcazioni a poche decine di metri dalla costa.

La Guardia costiera ha subito inviato sul posto le motovedette e ha richiesto l'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco per verificare l'eventuale presenza di persone a bordo. Il semicabinato era stato lasciato a largo, ma la corrente lo aveva spinto a riva facendolo incagliare. Nel secondo caso invece la barca a vela, dopo che si è incagliata, era stata abbandonata da chi era al timone che ha raggiunto da solo la costa.

L'imbarcazione a causa del vento che soffiava a oltre 20 nodi, circa 40 chilometri orari, si è inclinata e ha iniziato a imbarcare acqua. Oggi il proprietario dovrà rimuoverla, mentre il semicabinato è stato già spostato. Al momento non si registra alcuna forma di inquinamento.



Fonte: Ansa Sardegna

