Ventisettenne incinta uccisa a coltellate: ascoltato il marito

La tragedia è accaduta vicino Treviso. Vanessa Ballan, giovane di 27 anni madre di un bimbo di 4 anni e incinta del secondo figlio, è stata uccisa a coltellate nella sua casa a Spinedo, frazione del Comune trevigiano di Riese Pio X.

Le ricerche circa l’omicida si concentrano su una persona vicina alla coppia, che dopo aver ucciso la giovane si sarebbe allontanata a piedi e poi in auto. A dare l’allarme è stato il vicino della coppia. Il marito della vittima, Nicola Scapinello, ha chiamato il 118 e ha cercato in tutti i modi di rianimare la moglie. Intanto, è stato già ascoltato dalle forze dell’ordine per fornire informazioni utili sul delitto, avvenuto mentre l’uomo era fuori casa.